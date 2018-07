Coşciug cu oseminte, descoperit într-o parcare Un sicriu vechi a fost gasit marti intr-o parcare pe marginea Drumului Național 67, la intrarea in localitatea Lelesti. Angajatii de la drumuri verificau o parcare, unde de aflau mai multe indicatoare rupte si aruncate pe marginea drumului. Uitandu-se printre lucrurile abandonate in parcare, au descoperit si resturi dintr-un cosciug. In interior erau haine si oase. Dupa ce au facut descoperirea macabra, angajatii de la drumuri au sunat la 112. La fata locului au ajuns mai multi politisti si medici legisti. "Se presupune ca ar fi fost scos din groapa și abandonat. In interior au fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un sicriu cu oseminte umane a fost descoperit, marți, pe marginea Drumului Național 67, in comuna Lelești, din Gorj, de drumarii care strangeau gunoaie, in cadrul unei acțiuni de ecologizare. Polițiștii au deschis o ancheta.Citește și: Klaus Iohannis face legea in fieful Antena 3: lovitura…

- Pe marginea DN 67, in dreptul comunei Lelești, a fost gasit un sicriu vechi, care se presupune ca ar fi fost scos din groapa și abandonat. Inauntru au fost gasite resturi de oseminte care urmeaza sa fie ridicate pentru expertizare. ...

- Un sicriu cu oseminte umane a fost descoperit, marti, pe marginea Drumului National 67, in comuna Lelesti, din Gorj, de drumarii care strangeau gunoaie, in cadrul unei actiuni de ecologizare. Politistii au deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Patru persoane au fost la un pas sa-și piarda viața seara trecuta, dupa ce un șofer de 26 de ani nu a respectat regulile de circulație și a efectuat o depașire neregulamentara, intrand in coliziune cu un autoturism, condus de un tanar de 23 de ani din comuna Runcu, care venea din sens opus. In urma…

- Accident cu șase raniți, in Timișoara, dupa ce un șofer de doar 19 ani a intrat cu mașina pe contrasens, pe o strada destul de circulata din oraș. Tanarul spune ca a ajuns pe sensul opus pentru ca a incercat sa evite o mașina care ieșea dintr-o parcare. Accidentul s-a petrecut pe strada Gh. Pop de Basești.…

- Politistii au descoperit un cadavru aflat in stare de descompunere intr-un beci dintr-o locuinta din comuna Marginea. Oamenii legii au facut verificari intr-un alt dosar in care un barbat de 30 de ani, care locuia in casa tatalui sau, fusese arestat pentru o talharie comisa in luna aprilie.…

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Sinmihaiu Almașului au oprit pentru un control de rutina, miercuri, 2 mai la ora 19.30, un autoturism condus de un barbat de 34 de ani, din județul Dolj. Testarea cu alcooltestul a evidențiat o alcoolemie de 1,47 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul…

- Cadavrul unei tinere a fost descoperit la marginea municipiului Botosani. Tanara de 18 ani a fost ucisa cu mai multe lovituri de cuțit, iar autorul crimei este un adolescent in varsta de 16 ani. UPDATE 23.00: Tanara ucisa a fost identificata de autoritați, care au anunțat ca aceasta avea 18 ani. Totodata,…