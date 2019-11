Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa Astazi, 31.10.2019, ora 10.00, a avut loc in Sala Unirii a Consiliului Județean, ședința ordinara a Colegiului Post-ul Garda de Mediu a amendat COS pentru depașirea valorilor limita zilnice a emisiilor de pulbere in suspensie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii de prevenire, in colaborare cu reprezentantii Bibliotecii Universitatii Valahia din Targoviste, au organizat Cafeneaua Informarii, o activitate dedicata studentilor.Tema principala abordata a fost necesitatea respectarii prevederilor legale in vigoare din toate domeniile.Activitatea se circumscrie…

- Figura aparte in cinematografia și teatrul romanesc, Alexandru Arșinel scoate la rampa, dupa decenii de pauza, una dintre marile sale pasiuni, cantatul. Puțini știu ca omul care continua sa faca Romania sa rada de jumatate de secol a activat multa vreme ca solist, ba chiar a scos și cateva albume.…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri din Argeș au aplicat 232 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de aproape 80.000 de lei, au reținut in vederea suspendarii dreptului de circulație 26 de permise de conducere și au retras 6 certificate de inmatriculare. Mai mulți șoferi au fost prinși…

- Polițiștii din Valea Mare Pravaț au depistat un tanar de 18 ani din aceeași localitate, care transporta cherestea, fara documente legale de proveniența. Potrivit polițiștilor, tanarul a fost sancționat contravențional cu amenda in valoare de 10.000 de lei, ca urmare a efectuarii transportului de material…

- Avocatul Vitalie Țaulean a fost sancționat vineri de catre Comisia de Etica și Disciplina a Uniunii Avocaților cu o amenda de 3.000 de lei pentru ca nu-și onora obligațiile fața de clienți. Activitatea aparatorului a fost suspendata pana cand acesta va plati amenda.

- In cursul zilei de 05 august 2019, in intervalul orar 14.00 22.00, lucratorii Directiei Generale Politia Locala Constanta din cadrul Primariei Municipiului Constanta au desfasurat o actiune tematica pe raza de competenta a Serviciului Ordine Publica 5.Oamenii legii au verificat respectarea normelor…