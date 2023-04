Corvo, o dronă făcută din carton, este folosită în războiul din Ucraina Compania australiana SYPAQ a dezvoltat o drona din carton care poate fi asamblata și pilotata de orice soldat, chiar si de catre cei fara experienta. Drona are un cost de peste 100 de ori mai mic decat al uneia clasice, folosita acum in razboiul din Ucraina. Sistemul Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS) costa mai puțin de 3.500 de dolari. Corvo folosește software-ul de pilot automat ArduPilot, iar asamblarea dronei dureaza aproximativ o ora. Bateriile sale litiu-ion ii confera o autonomie de pana la 100 km cu o sarcina utila de 3 kg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

