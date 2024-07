Stiri pe aceeasi tema

- Marius Lupu (24 ani) a fost eroul improbabil al celor de la Corvinul in victoria uluitoare contra celor de la Paks, scor 4-0. Șeptarul trupei lui Florin Maxim a reușit un „hat-trick”, celalalt gol avandu-l pe Sergiu Buș drept autor. Cu aceasta victorie, „echipa de sub furnale” este cu un pas in al doilea…

- Dupa 98 de minute, „Corbii Albaștri” de la Corvinul Hunedoara bat in deplasare echipa maghiara, cu scorul de 4-0. Jocul hunedorenilor a fost net superior, fața de cel al echipei ungare, care se claseaza pe locul doi, in prima liga maghiara. Deținatoarea Cupei Romaniei și-a asigurat calificarea in…

- Corvinul Hunedoara a caștigat joi cu 4-0 meciul tur, din deplasare, cu maghiarii de la PAKS, contand pentru prima runda a preliminarilor Europa League. Sergiu Buș a deschis scorul, pentru ca Marius Lupu sa reușeasca un hatrick și sa rezolve teoretic soarta calificarii in turul doi al competiției. Caștigatoarea…

- Formatia Corvinul Hunedoara va intalni HNK Rijeka (Croatia) in turul doi preliminar al Ligii Europa, in cazul in care va trece in primul tur preliminar de echipa din Ungaria Paksi FC, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc miercuri, la Nyon, potrivit news.ro

- Sergiu Buș (31 de ani) a semnat un contract valabil pe un an cu Corvinul Hunedoara. Acesta a evoluat ultima data pentru Poli Iași in Superliga Romaniei. Sergiu Buș, atacant de profesie, va trebui sa il inlocuiasca pe Marius Coman, golgheterul Hunedoarei din sezonul recent incheiat. Acesta a parasit…

- Corvinul Hunedoara a reușit sa caștige Cupa Romaniei, dupa ce a invins-o pe Oțelul Galați la loviturile de departajare. Este primul trofeu din istoria clubului hunedorean. Oțelul Galați a condus de doua ori in finala de la Sibiu, insa de fiecare data echipa lui Florin Maxim a reușit sa egaleze. Meciul…

- 2024 a fost anul in care Cupa și-a respectat din plin statutul de competiție a surprizelor, iar granzii SuperLigii au parasit-o, rand pe rand, facand loc unor povești frumoase, cum s-au scris destul de rar in ultima perioada. Miercuri, de la 20:30, pe "Munincipalul" din Sibiu, Corvinul Hunedoara și…

- Florin Maxim, antrenorul de la Corvinul Hunedoara, a vorbit despre parcursul fabulos al echipei lui in Cupa Romaniei Betano. Echipa din Liga 2 a va juca in finala cu Oțelul, miercuri de la 20:30. Corvinul - Oțelul, finala Cupei Romaniei, are loc miercuri, de la 20:30, la Sibiu. Partida va fi liveTEXT…