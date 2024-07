Corvinul, lecție pentru granzii din SuperLiga! Echipele romanești au disputat manșa intai din turul 2 preliminar al cupelor europene. Dezastrul este total, deși pe teren s-au aflat trei granzi din SuperLiga, campioana FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova și cenușareasa din Liga 2, Corvinul Hunedoara. Pe langa faptul ca nu a caștigat nici una am marcat un singur gol, in egalul de 1-1 FCSB – Maccabi Tel Aviv de marți seara, de pe stadionul Ghencea. Nici unul dintre cei trei granzi ai SuperLigii nu se poate plange ca a avut in fața balauri cu șapte capete. Dimpotriva, pentru FCSB și CFR Cluj Fortuna a ranjit cu toți dinții, dandu-le adversari… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

