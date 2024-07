Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani a existat o glorificare a „modelului maghiar” din fotbal și sport. Pe Paksi voiam sa o copiem? Divizionara secunda Corvinul Hunedoara a zdrobit-o pe Paksi in primul tur preliminar din Europa League. S-a incheiat 4-0, putea sa fie mai mult. O demonstrație ca modelul lui Florin Maxim bate…

- Intr-o postare pe pagina oficiala a caștigatoarei Cupei Romaniei 2024, anunța vizita-surpriza a marelui campion hunedorean de box și raliuri, Mihai Leu. Acesta și-a facut apariția pe pista stadionului, in timpul antrenamentelor, chiar cu mașina de curse, ca sa incurajeze echipa hunedoreana inaintea…

- Cele patru reprezentate al Romaniei in competițiile europene intercluburi și-au aflat adversarele in urma tragerilor la sorți. Astfel, FCSB va intalni in primul tur preliminar al UEFA Champions League pe AC Virtus 1964, din San Marino. Dubla manșa este programata pe 9-10 iulie (turul) și 16-17 iulie…

- Corvinul Hunedoara, castigatoarea Cupei Romaniei la fotbal, va infrunta vicecampioana Ungariei, Paksi FC, in primul tur preliminar al Europa League, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la Nyon (Elvetia).

- Echipa de fotbal Corvinul Hunedoara, castigatoarea Cupei Romaniei, a primit, joi, licenta de participare in competitiile europene si va evolua in editia 2024-2025 a UEFA Europa League, conform Agerpres.

- Formațiile Atalanta Bergamo(Italia) și Bayer Leverkusen(Germania), sunt adversare, miercuri seara, in finala Europa League la fotbal. Partida de la Dublin, programata de la ora 22.00, va fi arbitrata de o brigada din Romania, cu Kovacs Istvan la centru. Acesta va fi ajutat la cele doua tușe de asistenții…

- Divizionara secunda Corvinul Hunedoara a caștigat in premiera Cupa Romaniei și va evolua din nou in cupele europene dupa 42 de ani de pauza. Corvinul Hunedoara a scris o noua pagina de istorie a fotbalului romanesc dupa ce a cucerit, in premiera, Cupa Romaniei. Dupa 2-2 in timpul regulamentar și prelungiri,…

- Marcel Barsan (42 ani) va arbitra finala Cupei Romaniei, dintre Corvinul Hunedoara și Oțelul Galați. Ultimul act al Cupei va avea loc miercuri, 15 mai, pe stadionul „Municipal” din Sibiu. Barsan va arbitra finala! Oțelul Galați și Corvinul Hunedoara, divizionara secunda, joaca pentru un trofeu ce ar…