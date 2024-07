Stiri pe aceeasi tema

- Corvinul Hunedoara a pierdut in returul primului tur preliminar de Europa League, 0-2 in fața celor de la Paksi, insa succesul cu 4-0 din Ungaria a fost suficient pentru a garanta calificarea trupei lui Florin Maxim. Presa maghiara a oferit primele reacții dupa eliminarea celor de la Paksi, vicecampioana…

- Echipele de start pentru meciul dintre Corvinul Hunedoara si formatia maghiara Paksi FC, care are loc joi seara (21:00), pe Stadionul Municipal din Sibiu, in mansa secunda a primului tur preliminar al Europa League la fotbal.Corvinul: 12. Stefan Lefter - 13. Flavius Iacob, 6.

- Divizionara secunda de fotbal, Corvinul Hunedoara, este la un pas de calificarea in turul secund preliminar din Europa League. Deținatoarea Cupei Romaniei intalnește, joi seara, la Sibiu, de la ora 21.00, formația Paksi SE, caștigatoarea Cupei și vicecampioana Ungariei. Hunedorenii au prima șansa la…

- Corvinul Hunedoara are meci diseara cu Paksi dupa 4-0 in Ungaria. Antrenorul Florin Maxim i-a indemnat pe jucatori la calm și atenție, in ciuda avantajului consistent. Fotbalul romanesc a mai cunoscut reveniri memorabile, unele au adus triumful, altele drama Corvinul Hunedoara - Paksi este astazi, de…

- Corvinul Hunedoara - Paksi, returul primului tur preliminar al Europa League, va avea loc astazi de la ora 21:00. Partida va avea loc pe „Municipalul” din Sibiu, fiind in format liveTEXT pe GSP.ro și televizata de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. In tur, Corvinul s-a impus cu 4-0 in Ungaria (Sergiu Buș…

- Inaintea manșei retur a primului tur preliminar de Europa League, maghiarii de la Paks nu vor susține nici antrenamentul oficial din aceasta seara, nici conferința de presa programata, intampinand probleme de trafic. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala a celor de la Corvinul Hunedoara. Partida va…

- Corvinul Hunedoara a reușit, joi, 11 iulie, o victorie istorica in primul tur preliminar din Liga Europa, 4-0, in deplasare, cu Paksi vicecampioana și caștigatoarea Cupei din Ungaria, informeaza Gazeta Sporturilor. Golurile echipei lui Florin Maxim au fost marcate de Bus ‘9 si Lupu ‘45+2, ’86, ‘90+3.…

- Corvinul Hunedoara a reușit, joi, 11 iulie, o victorie istorica in primul tur preliminar din Liga Europa, 4-0, in deplasare, cu Paksi vicecampioana și caștigatoarea Cupei din Ungaria, informeaza Gazeta Sporturilor.Sergiu Buș (9) și Marius Lupu (45+2, 86 și 90+3), au semnat golurile trupei lui Florin…