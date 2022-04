Stiri pe aceeasi tema

- Viceguvernatorul democrat al statului New York, Brian Benjamin, urmeaza sa se infatiseze in fata unui judecator marti, declara AFP servciile unui tribunal federal de la New York, dupa ce acesta s-a predat politiei in cadrul unui dosar de coruptie, scrie The New York Times (NYT), relateaza AFP, potrivit…

- Pentru ca de multe ori se creeaza o confuzie intre așa-numita agricultura tradiționala și cea durabila, am stat de vorba cu Ion Toncea, președinte al Asociației Romane pentru Agricultura Durabila și cercetator științific in cadrul Institutului Național...

- Președintele in Italia, Sergio Mattarella, in varsta de 80 de ani, al carui mandat urma sa se incheie saptamana viitoare, la 3 februarie, a fost reales sambata pentru un al doilea mandat

- Mai multe asociatii reprezentative pentru sectorul turismului local cer autoritatilor continuarea ajutorului de stat privind masura de sprijin HoReCa. Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului si turismului, spune ca aceasta masura ar putea fi continuata si in 2022, insa decizia va putea fi luata…

- Ancheta procurorului general al statului New York asupra Organizatiei Trump a permis descoperirea unor probe care par sa ateste practici de frauda fiscala, in special supraevaluarea sau subestimarea anumitor active, au anuntat marti seara serviciile sale, relateaza miercuri AFP. Potrivit unui…

- Scandalul provocat de George Simion in Primaria Timișoara a dovedit, inca o data, ca disoluția autoritații statului se accentueaza de la o zi la alta. Politicienii contribuie cu toții la acest lucru, oricat ar incerca sa arunce vina exclusiv in tabara celorlalți. Dupa saritul gardului la Parlament de…

- Poliția din New York a arestat un barbat care ar fi impins o femeie in fața metroului, iar apoi a fugit de la fața locului, relateaza CNN. Incidentul a avut loc sambata dimineața și potrivit anchetatorilor victima, care nu a putut fi salvata, avea 40 de ani și era de origine asiatica.

- Biroul șerifului din Santa Fe, SUA, a confirmat vineri ca actorul Alec Baldwin a predat telefonul mobil polițiștilor care investigheaza ce s-a intamplat la finalul lunii octombrie pe platoul de filmare al filmului „Rust” din New Mexico, atunci cand regizoarea Halyna Hutchins a murit, informeaza BBC…