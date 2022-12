Stiri pe aceeasi tema

Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, le-a transmis miercuri celor care fac glume pe seama scandalului de coruptie din Parlamentul European ca, cel putin la Bruxelles, atunci cand este dezvaluit un astfel de caz, "se actioneaza si…

In afara de Qatar, si Marocul este implicat in scandalul de coruptie care afecteaza Parlamentul European, potrivit documentelor anchetei la care saptamanalul german Der Spiegel afirma ca a avut acces, transmite EFE, conform AGERPRES.

Politicile interne ale unor state membre amenința sa stea in calea unitații europene, neluand in seama progresele inregistrate. Atat Comisia Europeana, cat și Parlamentul European și-au dat aprobarea in privința admiterii Romaniei, Bulgariei și Croației in Acordul Schengen, spun jurnaliștii de la…

Presedintele Comisiei Bancare din Senatul Statelor Unite a declarat ca organismele de reglementare financiara din America trebuie sa investigheze colapsul firmei de tranzactii cu criptomonede FTX, informeaza Rador.

Senatul a adoptat ieri, cu 105 'pentru' și o abținere, un proiect de lege inițiat de guvern care suspenda urmarirea penala sau judecarea pentru trecerea frauduloasa a frontierei in cazul solicitanților de azil, pe perioada derularii procedurilor, anunța Rador.

Unul dintre viceguvernatorii Bancii Centrale din China este anchetat pentru presupuse acte de corupție, informeaza BBC, citat de Rador.

Parlamentul European a acordat poporului Ucrainei Premiul anual pentru Libertatea de Gandire, in sprijinul luptei Ucrainei impotriva invaziei Rusiei, inceputa pe 24 februarie, invazie pe care Rusia o numește "operațiune militara speciala", anunța Reuters, potrivit Rador.

O ancheta cu privire la daunele provocate gazoductelor Nord Stream 1 și 2 a intarit suspiciunile de "sabotaj grav", a anuntat joi poliția suedeza. "Dupa finalizarea anchetei la locul incdentului, Serviciul de Securitate Suedez poate concluziona ca au avut loc detonari la Nord Stream 1 și 2 din zona…