Stiri pe aceeasi tema

- Intrat in vizorul procurorilor DNA, barbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de trafic de influența. Iar miercuri urmeaza sa fie prezentat instanței, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Directorul societatii de termoficare ce apartine Consiliului Local Mangalia – Goldterm…

- Directorul societatii de termoficare ce apartine Consiliului Local Mangalia - Goldterm SA, Doru Colgiu, a fost retinut pentru 24 de ore, pentru trafic de influenta, au anunțat, miercuri procurorii anticorutie constanteni, relateaza Agerpres.Directia Nationala Anticoruptie (DNA) - Serviciul teritorial…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 9 iulie, a lui Doru Colgiu, director al SC Goldterm SA.

- Miercuri 10.07.2024, procurorii anticoruptie au dat publicitatii primele informatii oficiale cu privire la cazul lui Doru Colgiu. In continuare, redam comunicatul asa cum este el postat pe DNA. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus punerea…

- Vlad Pascu s-a prezentat astazi la proces in fața noului complet de judecata. Vlad Pascu, tanarul care, drogat fiind, a ucis in vara anului, in stațiunea 2 Mai, trecut doi studenți la Geografie, in timp ce se deplasa cu mașina catre Constanța, s-a prezentat astazi la proces, unde le-a cerut scuze parinților…

- Fosta judecatoare din procesul lui Vlad Pascu, Ancuța Popoviciu, a avut o prima reacție, dupa ce a fost mutata de la Mangalia la Constanța și nu va mai judeca procesul lui Vlad Pascu. In ciuda numeroaselor gafe pe care le-a facut, magistratul nu ințelege nici acum supararea parinților victimelor. Consiliul…

- Premierul Marcel Ciolacu li s-a adresat, miercuri, cu „onorata instanța” participanților la un eveniment organizat la Constanța. „E din ciclul gafelor care se mai fac”, a spus apoi razand, cand a realizat ca trebuia sa citeasca, de fapt, „onorata asistenta” de pe hartia pe care avea scris discursul.…

- CFR Calatori asigura un program de transport special in minivacanta de 1 Mai si Paste. In perioada minivacantei 30 aprilie/1 mai – 6/7 mai 2024, pasagerii au in plus fata de trenurile existente in programul obisnuit de circulatie mai multe legaturi spre Constanta si statiunile de pe litoral, inclusiv…