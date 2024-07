Corupție în învățământul românesc: Profesor universitar din Brașov, suspectat de luare de mită de la studenți Mascații au efectuat descinderi in peste 20 de locații din București și in alte 10 județe din Romania intr-un dosar de corupție legat de susținerea unor examene universitare. Conform unui comunicat de presa emis de Direcția Generala Anticorupție – SJA Brașov, au fost executate 20 de mandate de percheziție domiciliara in București și in 10 […] The post Corupție in invațamantul romanesc: Profesor universitar din Brașov, suspectat de luare de mita de la studenți appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

