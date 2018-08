Stiri pe aceeasi tema

- Grupul "Coruptia Ucide" sustine ca Unitatea Speciala pentru Decontaminare-Cercetare C.B.R.N. (aparare chimica, biologica, radiologica si nucleara) a prelevat probe de pe asfaltul din Piata Victoriei. "Dupa cum am spus in comunicatele anterioare, exista suspiciunea ca s-au folosit si altfel de gaze in…

- Douazeci de organizatii civice, intre care Coruptia Ucide si Va vedem din Sibiu, solicita demisia Guvernului Dancila, dar si anchetarea prefectului Capitalei, a ministrului Afacerilor Interne, a sefului Jandarmeriei Romane si a directorului general al Jandarmeriei Bucuresti, din cauza violentelor…

- Cateva zeci de persoane protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei din Capitala, fata de modificarile aduse Codului Penal, relateaza Romania TV.Protestatarii fluiera in vuvuzele si scandeaza Hotii stau la puscarie, in democratie", PSD, ciuma rosie si Analfabeta. Printre cele cateva zeci de persoane…

- Grupul „Coruptia Ucide” anunta un nou protest pentru joi seara in Piata Victoriei, dupa ce peste 4.000 de bucuresteni au iesit in urma cu o zi pentru a protesta fata de modificarile la Codul de Procedura Penala si fata de alianta de la guvernare ce sustine aceste modificari.

- "Sambata, Coruptia Ucide nu va initia demersuri de natura sa impiedice desfasurarea acestei manifestari. Suntem constienti ca tentatia unei reactii vehemente e puternica in randul unei parti a protestatarilor si dorinta de a "ne apara piata'' este una foarte mare. In contextul in care este anuntata…