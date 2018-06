Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 S.A. utilizeaza fișiere de tip cookie pentru a va oferi o experiența cat mai placuta și personalizata pe www.antena3.ro. Iți aducem la cunoștința faptul ca ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificarile propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si…

- Coalitia PSD-ALDE si-a pierdut majoritatea la Camera Deputatilor, dupa ce saptamana trecuta 5 social-democrati au parasit formatiunea de guvernamant pentru a se alatura partidului fostului premier Victor Ponta. In total in Camera Deputatilor sunt 329 de alesi. Ca legile sa fie adoptate este nevoie de…

- Pentru prima oara de la alegerile parlamentare din decembrie 2016, partidele care formeaza coalitia de guvernare nu mai detin, singure, majoritatea necesara adoptarii promisiunilor electorale in Camera Deputatilor, informeaza Evenimentul Zilei. 5 deputati PSD s au inscris in ultimele zece zile in Pro…

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si…

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului.Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in…

- Biserica Ortodoxa Romana sprijina demersul Coaliției pentru Familie, in spiritul invațaturilor creștine și al valorilor fundamentale romanești privind familia, ocrotirea și creșterea copiilor. Un sondaj realizat recent de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde demonstreaza ca sacralitatea…

- Presa din Polonia scrie ca Gica Hagi n-ar mai putea ajunge la Legia Varsovia din cauza unei "nepotriviri de caracter" cu presedintele clubului, Dariusz Mioduski. Acesta obisnuieste sa fie foarte activ in viata echipei si nu ar vrea un antrenor care doreste sa faca absolut tot, precum Gica Hagi.…

- Un protest fata de coalitia de guvernare PSD-ALDE este anuntat pe Facebook, pe 12 mai, in Piata Victoriei din Bucuresti, sub sloganul „Vrem Europa, nu dictatura!”. Organizatorii acuza ca PSD-ALDE nu si-au respectat promisiunile din campania electorala si critica modul de guvernare al coalitiei, care…