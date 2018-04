Corupția sistemului a blocat transplantul din România: Doar 8 donatori anul acesta, față de 138 în 2014 Doar 12 transplanturi (fara cel medular) s-au facut anul acesta in Romania – cinci de ficat, șapte de rinichi, doua de piele și doua de cornee. Pentru a ințelege catastrofa din domeniu, cifrele trebuie puse alaturi de cele din anii trecuți: de exemplu, in 2014, in Romania au avut loc 310 transplanturi de rinichi și 122 de ficat. Singurul transplant cu o evoluție buna a numarului acestor intervenții complexe a fost cel de inima – de la un singur transplant in 2013, s-a ajuns la 4 in 2014 și 2015, respectiv 11 și 12, in 2016 și 2017. Anul acesta nu a avut loc insa niciunul. Daca ritmul se pastreaza… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

Sursa articol si foto: cronicaeuropeana.ro

