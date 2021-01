Corupția și neglijența, cauze ale dezastrului produs de cutremurul din Croația? Procurorii croați au deschis o ancheta dupa cutremurul puternic care a avut loc recent in Petrinja, Croația. Oamenii legii urmeaza sa stabileasca daca neglijența și corupția sunt cauze ale distrugerilor provocate de seismul care a avut loc langa Zagreb. Procuratura croata anti-coruptie a deschis o ancheta pentru neglijenta si coruptie. Cladirile din Petrinja s-au prabusit foarte usor in timpul cutremurului de 6,2 grade care a avut loc pe 29 decembrie, conform Agerpres . In urma seismului mai multe cladiri s-au prabușit. Majoritatea au fost reconstruite in perioada 1995 si 2000. Casele fusesera… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean, seismul s-a produs la ora 12:30 (ora Eurtopei Centrale), iar epicentrul a fost la 46 de kilometri sud-est de capitala Croației. Cutremurul a ucis pana acum șase persoane, cinci barbați și o fetița de 12 ani. Surse din ministerul de interne croat afirma…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, un mesaj de solidaritate pentru statul croat, acolo unde astazi a avut loc un cutremur puternic care a avariat mai multe cladiri. In In urma seismului mai multe persoane au fost ranite. O copila de doar 12 ani a decedat. „Romania este solidara Croației,…

- Cel putin sapte persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma cutremurului de 6,2 grade produs marti in centrul Croatiei, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie citate de presa locala. Citește și: Guvernul Cițu vrea sa inghete venituri in 2021: indemnizația de hrana,…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma cutremurului de 6,2 grade produs marti in centrul Croatiei, anunta autoritatile croate, potrivit Mediafax. Cutremurul a avut loc la aproximativ 45 de kilometri sud-est de orasul Zagreb, afectand puternic oraselele Petrinja…

- Romania isi exprima solidaritatea cu Croatia, dupa cutremurele care au lovit tara din Balcanii de Vest, afirma presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj postat pe Twitter, anunța AGERPRES. "Gandurile noastre se indreapta catre poporul croat si le dorim celor afectati sa isi revina cat mai…

- Potrivit centrului german de Cercetare in Geostiinta (GFZ) si postului de stiri N1, epicentrul a fost localizat la Petrinja, la aproximativ 50 de kilometri de Zagreb, la o adancime de zece kilometri. "Avem informatii potrivit carora o fata a murit. Nu avem nicio alta informatie despre victime", a declarat…

- Croația a fost zguduita de un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,4, potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean. Cutremurul s-a produs la ora locala 12.15, in apropiere de capitala Zagreb, conform televiziunii locale N1. Seismul a avut loc la o zi dupa ce Croația a inregistrat alte cutremure,…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,4 a avut loc, marți, la 46 de kilometri de Zagreb, Croația. Cutremurul a fost resimțit și in Italia, de-a lungul coastei Adriaticii, de la Trieste la Abruzzo. Cu o zi in urma in Croația a mai avut loc un cutremur cu magnitudinea de 5,2. Cutremurul a avut loc…