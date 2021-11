Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 2 Band au identificat și reținut pentru 24 de ore, un barbat banuit de incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu. In fapt, la data de 13 septembrie a.c., polițiști ai Secției de Poliție Rurala nr. 2 Band au fost sesizați prin…

- In cursul zilei de ieri, polițiștii Secției de Poliție Rurala nr. 7 Deda au desfașurat activitați de identificare și depistare a unei persoane, pentru a-i restiui o borseta conținand o suma mare de bani, pe care aceasta a uitat-o intr-un local public din localitatea Morareni. Cu aceasta ocazie, polițiștii…

- Politisti din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Gornești au pus in aplicare, in data de 8 septembrie, un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Targu Mures, privind un barbat in varsta de 50 de ani, din Targu Mureș, condamnat la o pedeapsa privativa de libertate, de un an,…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 2 Band au identificat, in cursul zilei de 10 septembrie a.c., un tanar banuit de furtul sumei de 7.000 de lei, dintr-o locuința. In urma activitaților specifice desfașurate, la data de 10 septembrie a.c., politistii Postului de Poliție Sancraiu de…

- In urma activitaților specifice desfașurate, la data de 10 septembrie, politistii Postului de Poliție Sancraiu de Mureș din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 2 Band, cu sprijinul celor din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș, au identificat și depistat, un tanar in varsta de 17 ani, din județul…

- Sase persoane au fost depistate de politistii din Botosani, la sfarsitul saptamanii trecute, in timp ce se aflau la volan sub influenta substantelor psihoactive, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, cele…

- La data de 17 august a.c., polițiștii Secției de Poliție Rurala nr.2 Band au reținut un barbat banuit de comiterea unei infracțiuni de violența in familie. Ulterior cel in cauza a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. La data de 17 august a.c., in jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Secției…

- Bogdan Giubega, viceprimarul comunei gorjene Samarinești, a fost implicat ieri intr-un scandal, in care s-ar fi imparțit pumni. Al doilea participat la scandal este un muncitor implicat in lucrari la rețeaua de canalizare a comunei. Potrivit IPJ Gorj, in data de 19 august, polițiștii din cadrul Secției…