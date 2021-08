Stiri pe aceeasi tema

- Corul National de Camera „Madrigal - Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, revine pe scena, in 15 august, de la ora 21.00, cu un concert extrordinar „Ave Maria” la Teatrul de Vara „Mihai Eminescu” din Bucuresti (Str. Arhitect Harjeu nr. 61), potrivit news.ro. Corul Madrigal revine…

- Corul National de Camera ''Madrigal - Marin Constantin'' va prezenta pe 15 august, de la ora 21,00, la Teatrul de Vara ''Mihai Eminescu'', concertul extraordinar ''Ave Maria'', dedicat sarbatorii Adormirii Maicii Domnului. In program, pe langa cunoscutele…

- Editia a zecea a festivalului „Vara magica”, intitulata „Marea Muzica a lumii la Bucuresti”, se desfașoara incepand deja din 7 iulie și continua pana pe 19 august la Sala Mare a Ateneului Roman. Pe scena festivalului din acest an urca orchestrele Romanian Chamber Orchestra – dirijata de Cristian Macelaru,…

- Celebrul DJ olandez Armin van Buuren vine la București pe data 25 septembrie. DJ-ul revine in fața publicului din București dupa șapte ani și pregatește cel mai mare și spectaculos solo show din Europa, in cadrul Sound of Bucharest. „A trecut prea mult timp de cand am stat departe de scena, peste 18…

- Fiica regretatului Dem Radulescu a fost prezenta la Gala de decernare a Premiilor Gopo 2021 desfașurata pe 28 iunie la Amfiteatrul „Mihai Eminescu”, din București. Irina Radulescu are acum 34 de ani și ii calca pe urme parintelui celebru. „Cele mai dragi amintiri alaturi de tatal meu sunt lungile plimbari…

- Trupa om la luna lanseaza noul album "In caz de om la luna, strigati om la luna stanga/ dreapta, dupa caz” cu un concert pe 3 iulie, la Teatrul de Vara "Mihai Eminescu" din Bucuresti. "In caz de om la luna, strigati om la luna stanga/ dreapta, dupa caz” este manifestul om la luna transpus…

- 185 de muzee, case memoriale, galerii de arta, castele, cetați, teatre, cinematografe din 37 de județe vor fi deschise, sambata, pana la miezul nopții, in majoritatea cazurilor sau chiar și pana la 5 dimineața, cu ocazia Nopții Muzeelor. In premiera, anul acesta veți putea vizita Muzeul Pandemiei. Deschis…