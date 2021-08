Corul Madrigal revine LIVE pe scena cu Concertul Extraordinar „Ave Maria”

Stiri pe aceeasi tema

- Corul Madrigal revine pe scena bucureșteana cu unul dintre cele mai ovaționate spectacole live ale sale, dedicat indragitei sarbatori religioase Adormirea Maicii Domnului. Astfel, duminica, 15 august 2021, de la ora 21:00, Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu…

- Artisti din sase tari vor concerta la Festivalul de Muzica Veche de la Miercurea Ciuc, care se va desfasura in perioada 10-18 iulie, printre invitati numarandu-se si Corul National de Camera Madrigal din Bucuresti. Intr-un comunicat transmis presei de organizatorul principal al evenimentului,…

- Corul de Camera „Cantus Redivivus”, condus de prof. dr. Emanuel Pecingina, maestru-corepetitor la Corul „Madrigal–Marin Constantin”, va susține un concert coral de muzica sacra in Catedrala Greco-Catolica “Pogorarea Sfantului Spirit” din Lugoj. Evenimentul muzical va avea loc vineri, 2 iulie,…

- Trupa om la luna lanseaza noul album "In caz de om la luna, strigati om la luna stanga/ dreapta, dupa caz” cu un concert pe 3 iulie, la Teatrul de Vara "Mihai Eminescu" din Bucuresti. "In caz de om la luna, strigati om la luna stanga/ dreapta, dupa caz” este manifestul om la luna transpus…

- Gradinița numarul 222 din București desfașoara in acest an școlar, prin Centrul de Resurse Educaționale, proiectul cu titlul “Copiii in slujba pastrarii identitații naționale”impreuna cu o echipa de tineri artiști de muzica populara din Ansamblul “Popularii” coordonat de catre artistul Gabriel Dumitru…