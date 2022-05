Stiri pe aceeasi tema

- Un camion s-a rasturnat in aceasta dimineața pe DN 79A, intre localitațile Pilu și Socodor, in județul Arad. La fața locului s-au deplasat de urgența Detașamentul de pompieri Ineu – Garda 2 Chișineu Criș cu trei subofițeri, o autospeciala cu modul descarcerare, un echipaj SAJ și elicopterul SMURD. In…

- ANM a emis prognoza meteo pentru ziua de luni 25 aprilie 2022. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi, de Paște, in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești, Braila, Buzau.

- Primul ministru a efectuat o vizita la Braila pentru a discuta cu reprezentanții firmei Yazaki, care are mai multe capacitați de producție in Romania, despre problemele cu care se confrunta companiile pe fondul crizei provocate de razboiul din Ucraina, dar și pentru a constata stadiul lucrarilor la…

- Arbitrul FIFA Ovidiu Hategan a declarat luni, 28 martie, prin intermediul site-ului Federației Romane de Fotbal (FRF), ca se simte bine dupa infarctul suferit duminica si a cerut sa ii fie respectata intimitatea.„Acum ma simt bine, totul este in regula, sunt in continuare sub supraveghere medicala.…

- REȘIȚA – Vineri, 25 martie, la ora 12:45, la Muzeul Banatului Montan va avea loc vernisajul expoziției itinerante „Jandarmeria Romana 1850 – 2020”! Expoziția a fost organizata mai intai la Muzeul Național de Istorie, ulterior devenind itineranta. Reșița este al șaptelea oraș care gazduiește expoziția…

- Timișul scapa, cel puțin temporar, de un trafic major din partea refugiaților ucraineni care traverseaza Romania in drum spre țarile din occident. Ca o coincidența sau nu, traficul feroviar din Ungaria va fi afectat pe traseul Timișoara – Arad -Budapesta, de o serie de reparații la calea ferata. In…

- O tamponare in lanț a avut loc luni dimineața pe autostrada A1, in apropiere de Giarmata, la km 504, pe sensul de mers Arad – Timișoara. In accident au fost implicate trei autoturisme și un autotren. Doua persoane au fost ranite. Banda 2 este inchisa. Se circula pe banda 1 si pe banda de urgența. ...…

- La Onești a avut loc un curs interactiv pentru Junioarele de 9 și 10 ani, in care micuțele sportive au avut posibilitatea sa lucreze cu experții Federației Romane de Gimnastica in prezența antrenorilor de la club. Orașul Onești a fost timp de o saptamana centru de interes al gimnasticii autohtone! Federația…