Stiri pe aceeasi tema

- Pe timp de canicula, preturile vor amenaja corturi speciale in cele mai aglomerate spații și zone ale sectoarelor Chișinaului, acolo unde trecatorii vor putea bea apa și cere ajutor in caz de necesitate. Puncte de aprovizionare cu apa potabila sint pe urmatoarele adrese: Sectorul Riscani Complexul Memorial…

- Europa este in alerta din cauza virusului West Nile transmis de tantari, iar Bucureștiul este pe harta zonelor cu cele mai multe astfel de insecte. Daca intri in parcurile Capitalei risti sa iesi ciuruit de intepaturi de tantari. Autoritatile spun ca au inceput dezinsectia inca din luna mai, insa din…

- Tribunalul București a admis miercuri cererea procurorilor și au dispus emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele concubinului femeii arestate cu o zi inainte in Spania in dosarul privind decesul unei fetițe de 12 ani care a fost gasita in lada canapelei, intr-un apartament din sectorul 4…

- Dupa tragicul accident feroviar care a avut loc in India saptamana trecuta, autoritațile anunța ca peste 100 de cadavre nu au fost inca identificate. Din acest motiv, medicii nu pot efectua autopsii, potrivit legii statului.

- Apelul Adrianei Nica, iubita lui Sorin Oprescu, in procesul de evacuare inițiat de statul roman prin Agenția Naționala de Administrare Fiscala, a fost respins de catre Tribunalul București.Adriana Nica este acum obligata sa elibereze imediat vila din cartierul Primaverii. Judecatorii au stabilit ca…

- Ajutor de inmormantare 2023 – cum primești bani de la stat in situația in care ai cel mai mult nevoie, actele necesare Ajutor de inmormantare 2023 – cum primești bani de la stat in situația in care ai cel mai mult nevoie, actele necesare Autoritațile romane au implementat o serie stufoasa de ajutoare…

- Un barbat de 32 de ani, alpinist utilitar, a cazut de la etajul 5 al unui imobil din Sectorul 1 al Capitalei. Conform unor surse... The post Un alpinist utilitar a cazut de la etajul 5 și a murit. Autoritațile din Capitala susțin ca nu a fost vorba de sinucidere, ci despre o greșeala appeared first…

- Miercuri dimineața, zeci de polițiști au fost observaț pe strazile Capitalei. Oamenii legii efectueaza exerciții inainte de summitul Comunitații Politice Europene, care se va desfașura pe 1 iunie. Astfel, incepand cu ora 9.00, in sectoarele Centru și Botanica s-a dat startul antrenamentelor privind…