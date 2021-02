In pandemie, imbrațișarile cu cei dragi au devenit un lux, insa un camin pentru varstnici a gasit o soluție pentru a readuce acest simplu gest in viețile oamenilor. Este vorba despre un camin de batrani din statul Colorado, din Statele Unite ale Americii. Acolo, un cort de plastic a fost special amplasat pentru a permite imbrațișari in pandemie intre varstnici și cei dragi lor, care vin sa ii viziteze. Ideea a venit de la un ONG, dupa cum relateaza agenția de presa Associated Press, citata de Libertatea . Lynda Hartman (75 de ani) nu și-a putut atinge soțul, pe Len, timp de opt luni. Acesta din…