Sauditii au fost incantati sa participe in aceasta saptamana la prima difuzare a unui film comercial in tara lor dupa 35 de ani, in contextul in care in regatul conservator se face simtit un vant al schimbarii, relateaza joi DPA. Um Salem, in varsta de 50 de ani, a spus ca se simte norocoasa ca poate vedea un film pe marele ecran pentru prima data in viata, dupa ce a vazut filme intreaga viata numai la televizorul de acasa. Femeia, care poarta niqab - valul integral care lasa numai ochii la vedere -, a participat la deschiderea, miercuri, a primului cinema saudit dupa 35 de ani, eveniment la care…