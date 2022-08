Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMUL SPECTACOL… Incepand de pe 25 august, ora 15.00, intregul colectiv de actori și angajați ai Teatrului V.I.Popa din Barlad ii așteapta langa catafalcul actriței Lily Popa Alexiu, in foaierul teatrului pe toți cei care vor sa-și ia ramas-bun. Sambata, 27 august, ceremonia funerara va avea loc la…

- DUMNEZEU SA O ODIHNEASCA… De astazi, in teatrul nostru din Barlad s-a stins o lumina: Lily Popa Alexiu a parasit pentru totdeauna scena și pe iubitul sau copil, Ștefan Alexiu. Pentru toți cei care au iubit-o și au prețuit-o, vom reveni cu detalii legate de ultimul ramas-bun! Cel mai probabil va fi depusa…

- REZULTATE… Caștigatorii Concursului de fotografie „Vasluiul, la pas” au fost premiați, seara trecuta, in cadrul spectacolului din Piața Civica. Premiul I a revenit vasluianului Cipolin Gelu Poiana pentru un instantaneu alb-negru, denumit sugestiv „Viața urbana”. Locul II a fost obținut de Cezar Leonte…

- Tragicul eveniment a avut loc in noaptea de sambata spre duminica (13/14 august), iar la fata locului au ajuns inclusiv scafandri de la ISU Bacau. Doi copii, unul de 11 ani si celalalt de 13 ani, au cazut in noapte de sambata spre duminica (13/14 august) in raul Bistrita, in zona insulei de agrement…

- Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului (15 august) este una dintre cele mai de seama sarbatori ale crestinatatii si cea mai importanta dintre sarbatorile inchinate Fecioarei Maria. Aceasta, intrucat in Biserica noastra, ziua adormirii intru Domnul a unui om este considerata a fi ziua de nastere a sa…

- Ȋn cea de a treia Duminicǎ dupǎ Pogorȃrea Sfȃntului Duh, Biserica noastrǎ a rȃnduit sǎ se citescǎ la Sfȃnta Liturghie un fragment din Predica de pe munte, predicǎ ȋn care Mȃntuitorul Iisus Hristos a concretizat principalele precepte ale noii Sale ȋnvǎțǎturi pe care avea sǎ o propovǎduiascǎ umanitǎții…

- INVESTIȚII… Cladirea in care funcționeaza Inspectoratul Școlar Județean va intra in renovare. Anunțul a fost facut zilele trecute, pe site-ul instituției, acolo unde a fost publicata procedura de atribuire a contractului de achiziție ce are ca obiect servicii de elaborare pentru obiectivul de investiții…

- Connect-R a implinit pe 9 iunie 40 de ani și pentru ca a schimbat prefixul trebuia sa bifeze momentul printr-un super show. Invitații speciali ai serii la concertul aniversar au fost mulți și senzaționali! Artistul a plans de fericire! Loredana, Smiley, Horia Brenciu, Shift, Johny Romano au facut deliciul…