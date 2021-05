Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc recunoaște ca s-a ales praful de proiectul lui, prin care voia sa plateasca bine familiilor care nu prind loc la creșa. Soluția a venit pentru a le inchide gura clujenilor, furioși sa Primaria nu construiește creșe.”Nu sunt bone. Noi am pregatit cu AJOFM -ul posibilitatea ca persoanele…

- In primul trimestru din acest an, pe piața din Romania au fost inchiriați in total 264.000 mp de spații logistice, potrivit CBRE. Volumul tranzacționat marcheaza o creștere de 43% fața de aceeași perioada a anului trecut. De altfel, 2020 a fost an record pentru piața spațiilor industriale. „Anul acesta…

- Investițiile imobiliare realizate in Romania in primul trimestru din 2021 au totalizat 98 milioane de euro, in scadere cu 19% fața de volumul tranzacționat in aceeași perioada a anului trecut, potrivit raportului trimestrial al CBRE , liderul pieței de consultanța imobiliara. Cladirile de birouri din…

- Sectorul producatorilor de mașini autonome devine din ce in ce mai mic, dupa ce Lyft a devenit ultima companie care iși vinde divizia creata pentru dezvoltarea acestora unui subsidiar al Toyota. Woven Planet Holdings este compania care va achiziționa divizia de vehicule autonome a celor de la Lyft,…

- Studiu Grai Ventures „Media pentru capitaluri proprii” (en. media for equity) este un model financiar la inceput de drum in Europa de Est, in special in Romania, Ucraina, Bulgaria și Grecia Grai Ventures lanseaza o noua cercetare care prezinta acest model financiar ca fiind soluția pentru startup-uri…

- Am decis sa scriu acest articol pentru ca am vazut in proiectul de buget propus, care se afla in stadiul de propuneri, cateva lucruri care mi-au sarit in ochi la o prima lectura a documentului PDF ,, Proiect-buget-municipiul-Bistrita-anul-2021 ”… Inainte sa intram in analiza problemelor identificate…

- Orice angajat din Romania va putea sa lucreze, fie in sistemul privat fie in sistemul public, pana la varsta de 70 de ani daca doreste, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ministrul Muncii, Raluca Turcan, transmite Agerpres.Potrivit acesteia, varsta de pensionare nu…