Stiri pe aceeasi tema

- „In drumul de la Biserica Visarion spre Cimitirul Bellu, cortegiul se va opri in fata Teatrului National IL. Caragiale pentru a ne lua ramas bun de la el si a-i aduce, ca omagiu, aplauzele noastre”, au transmis joi reprezentantii TNB. Actorul și omul de cultura Ion Caramitru, care a murit duminica ,…

- Cortegiul cu trupul neinsufletit al actorului Ion Caramitru se va opri, vineri, in jurul orei 12,00, in fata Teatrului National "I. L. Caragiale", pentru un ultim ramas bun, in drumul spre Cimitirul Bellu. "Vineri, in jurul orei 12,00, in drumul de la Biserica Visarion spre Cimitirul Bellu,…

- Cortegiul cu trupul neinsufletit al actorului Ion Caramitru se va opri, vineri, in jurul orei 12,00, in fata Teatrului National ‘I. L. Caragiale’, pentru un ultim ramas bun, in drumul spre Cimitirul Bellu. ‘Vineri, in jurul orei 12,00, in drumul de la Biserica Visarion spre Cimitirul Bellu, cortegiul…

- Persoanele care vor sa ii aduca un omagiu lui Ion Caramitru o pot face in cartea de condoleante care va fi disponibila publicului incepand de marti, in foaierul Salii Mari a Teatrului National din Bucuresti.

- Trupul neinsuflețit al marelui actor Ion Caramitru nu va mai fi depus in foaierul Teatrului Național din București, motivul fiind dorința familiei pentru discreție. Astazi, atat actori, prieteni, dar și oameni simpli au venit sa iși ia adio de la maestrul teatrului romanesc. Accesul va fi permis și…

- Legendarul actor Ion Caramitru a lasat in urma sa o familie care l-a iubit și oameni care l-au admirat, iar acum tot ce le ramane acestora sa faca este sa-i aduca un ultim omagiu celui care le-a bucurat viețile. Apropiații iși vor putea lua ramas bun la Teatrul National din Bucuresti, acolo unde va…

- Marele actor Ion Caramitru a murit. El era internat in spital de mai multe saptamani. Ion Caramitru se afla internat la Spitalul Elias din București. Actorul era așteptat la Iași pentru a participa la Festivalul Serile Filmului Romanesc (SFR). Ion Caramitru a fost actor de teatru și film, regizor…

- Regretatul Ion Caramitru s-a stins din viața in urma cu scurt timp, ar plecare acestuia a ingenuncheat mii de suflete. A fost unul dintre dintre actorii de marca ai Romaniei care și-a facut remarcata orice prezența. In varsta de 79 de ani, acesta a incetat din viața, dupa ce a fost internat mai multe…