- Spitalul Județean de Urgența Slatina se pregatește pentru momentul in care intervenția in gestionarea Covid-19 va trebui susținuta și de spitalele locale. Un container a fost adus și instalat in curtea SJU Slatina, in proximitatea Unitații de Primiri Urgențe. Aici ar urma ca in cazul intervenției conform…

- Cel mai mare spital din judet, care are si sectie de Boli Infectioase, se pregateste pentru a interveni in criza coronavirusului conform scenariul 3, cel in care numarul de pacienti pozitivi la Covid-19 va depasi 100 persoane.

- In contextul epidemiologic actual legat de aparitia si raspandirea noului coronavirus COVID- 19, va informam cu privire la urmatoarele masuri implementate in cadrul SCJU Sibiu. SCJU Sibiu este pregatit in orice moment pentru suplimentarea numarului de paturi alocate in cadrul Sectiei Clinice Boli Infectioase…

- Gergely Gulyas, reprezentantul prim-ministrului, a declarat: „Aceste masuri sunt fara precedent in cele trei decenii de la caderea comunismului". Ungaria a inregistrat 13 cazuri de infectare cu Covid-19, iar mai mult de 60 de persoane de afla in carantina. Evenimentele la care participa peste 100 de…

- Asociația Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM) saluta masurile de urgența adoptate de catre Guvern și instituțiile abilitate, in contextul epidemiei cu coronavirus SARS-CoV-2 și in mod special, inființarea de catre Ministerul Sanatații a Centrului operațional de coordonare a situațiilor…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea au inceput, miercuri, instalarea a doua corturi medicale la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta si la cel de Boli Infectioase, pentru realizarea pretriajului pacientilor. Potrivit inspectorului sef…

- Pana luni, la nivel national, au fost confirmate 15 cazuri de persoane infectate cu COVID-19 pe teritoriul Romaniei. Dintre cei 15 cetateni care au contactat virusul, cinci sunt declarati vindecati si au fost externati. "In cursul zilei de astazi, pana la aceasta ora, nu au fost confirmate alte persoane…