Corsarul, o poveste de dragoste transpusa in balet pe scena Operei Nationale Bucuresti

Opera Nationala Bucuresti prezinta duminica, 17 februarie 2019, incepand cu ora 18:30 spectacolul de balet in trei acte Corsarul de Adolphe Charles Adam, in regia si coregrafia lui Vasily Medvedev. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Ciprian Teodorascu.



Prima varianta a baletului Corsarul de Adolphe Charles Adam a avut premiera la data de 23 ianuarie 1856, pe scena Theatre Imperial de l'Opera din Paris. In Romania, baletul Corsarul s-a dansat prima data la Opera Nationala Romana din Timisoara, in stagiunea 1986-1987, in coregrafia lui Stefan Gheorghe. La Opera Nationala Bucuresti…