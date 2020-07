Corriere della Sera: Rugăciunea lui Erdogan în Hagia Sofia îndepărtează Turcia de Europa &"A fost visul meu înca din copilarie&". Acestea au fost cuvintele rostite de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, cu capul acoperit de tradițional fes islamic, înainte de a îngenunchea și a recita versurile Coranului în ceea ce timp de aproape un mileniu a fost cea mai mare bazilica a creștinismului. Reconvertirea bazilicii Sfânta Sofia si transformarea acesteia din nou într-o moschee, așa cum a facut Mahomed al II-lea în 1453, dupa ce a cucerit Constantinopolul - scrie Il Corriere della Sera, citat de Rador.



