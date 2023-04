Corpul unui pasager clandestin descoperit pe aeroportul din Amsterdam

Stiri pe aceeasi tema

- Laboratorul clandestin descoperit de procurorii DIICOT in judetul Bacau a avut pe stoc produse si substante active suficiente pentru producerea a peste un milion de doze de anabolizante (sub forma de comprimate, fiole, flacoane sau pulberi), anunța Agerpres.DIICOT a anuntat rezultatele perchezitiilor…

- Grupul infracțional care activa in primul laborator de steroizi descoperit in Romania avea pe stoc produse și substanțe active suficiente pentru producerea a peste 1 milion de doze de anabolizante. Gruparea era condusa de un absolvent al facultații de far

- Percheziții domiciliare in București și pe raza mai multor județe din țara pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat in fabricarea și vanzarea substanțelor anabolizante (steroizi) pe teritoriul Uniunii Europene. DIICOT a descoperit primul laborator clandestin de steroizi din…

- Percheziții domiciliare in București și pe raza mai multor județe din țara pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat in fabricarea și vanzarea substanțelor anabolizante (steroizi) pe teritoriul Uniunii Europene. DIICOT a descoperit primul laborator clandestin de steroizi din…

- Langa noi: La Iași a fost descoperit primul LABORATOR clandestin de produse care conțin substanțe dopante cu grad mare de risc Primul laborator clandestin de produse anabolizante din Romania a fost descoperit in urma unor perchezitii domiciliare efectuate de procurorii si politistii din Iasi, a informat…

- Mulți dintre noi și-au format deja o rutina zilnica din care cafeaua este nelipsita. Așadar, te trezești, servești micul dejun, bei cafeaua dupa care ieși din casa, pregatit pentru o noua zi și noi provocari care se ivesc. Dar acest obicei matinal al cafelei ar putea sa devina și mai sanatos, datorita…

- Un barbat a fost dus la audieri in urma a doua perchezitii care au avut loc in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar privind organizarea de jocuri de noroc, fara autorizatie. Acesta ar fi organizat jocuri de poker, taxa de participare fiind cuprinsa intre 500 si 1.500 de lei. ”In zilele de 15 si 16 […]…

- Ramzan Kadirov are mari probleme de sanatate dupa ce ar fi fost otravit! Acesta a chemat la Groznii un nefrolog din strainatate pentru ca cel mai probabil are probleme cu rinichii, a dezvaluit jurnalistul kazah Azamat Maitanov, conform presei din Ucraina. In timpul acesta, reprezentantul cabinetului…