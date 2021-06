Stiri pe aceeasi tema

- Momente cumplite pentru familia celor doua surori despre care nu se mai știa nimic inca de luni dupa-amiaza. Una dintre fetițe a fost identificata, in cursul dimineții de joi. Din pacate, copila a fost gasita fara suflare, astfel ca rudele – greu incercate de aceasta drama – trebuie sa se pregateasca…

- Scafandrii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, sprijiniti de colegii din judetul Braila, au reluat, marti dimineata, misiunea de cautare in Dunare a celor doua minore din orasul Isaccea care au disparut luni, in apele fluviului, informeaza Agerpres . Cele doua fete, cu varste de…

- Aceastea sunt cautate inclusiv cu elicopeter SMURD venit de la Galați.“In jurul orei orei 16:10, prin apel la 112, am fost solicitați sa intervenim pentru cautarea a doua fetițe, surori( aproximativ 11 și 12 ani) posibil disparute, in zona portului din orașul Isaccea.S-au deplasat la locul solicitarii…