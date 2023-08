Duminica dimineața, corpul neinsuflețit al unei minore a fost gasit sub o banca intr-un parc din Mangalia. Trupul a fost gasit de un barbat care mergea la cinci dimineața. Poliția din Mangalia a fost sesizata in urma unui apel primit de la un barbat care a gasit cadavrul unei fetițe sub o banca. Barbatul se ducea la pescuit in jurul orei 5:30 dimineața, cand a vazut corpul sub o banca. Inițial a crezut ca e un caine, dar a sunat la 112 imediat ce a descoperit ca s-a inșelat, potrivit dobrogea.tv . foto: dobrogea.tv In urma investigațiilor, anchetatorii au descoperit ca pe corpul victimei erau…