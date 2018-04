Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a facut un nou anunț privind intalnirea mult așteptata dintre Donald Trump și Kim Jong Un. Cei doi lideri se vor intalni in luna mai, dar nu se știu inca detalii exacte cu privire la locație.

- Pentru inceput trebuie inteles rolul unui freelancer care nu are o viata tocmai usoara. Pe langa faptul ca trebuie sa fie creativ, el se obliga sa inteleaga nevoile clientului de la prima intrevedere. Asigura totodata si garanteaza succesul in asa fel incat sa multumeasca pe cel i-a cerut serviciile.

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, a vorbit despre meciul cu Viitorul, de duminica, și a spus ca nu va putea conta pe Cristi Tanase, dar Denis Alibec s-a refacut și este in lot. "Singurul jucator care nu poate evolua este Cristi Tanase. Restul jucatorilor sunt apți. Denis Alibec are o saptamana de cand…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza conditiilor meteorologice severe in Europa a crescut la 60, potrivit BBC, care precizeaza ca in Romania au murit doua persoane, iar in Polonia au fost 23 de victime, scrie News.ro.

- Cu ochii pe fondurile europene, edilii anunta prefaceri urbanistice majore in zona Pietei Cetate, cu demolari masive, construire de hale comerciale, amenajare de drumuri si locuri de parcare. Municipalitatea a comunicat deja ca estimeaza cheltuieli de 6,5 milioane de euro pentru acest…

- Putin peste o treime din pretul trecut pe factura de energie electrica reprezinta intr-adevar costul curentului electric, restul fiind tariful de distributie, tariful de transport, costul certificatelor verzi aferent energiei consumate, contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta, accize,TVA.

- \In volum a (fost) debutat de Titu Maiorescu – Poesii (ed. I, 1883). I s-a refuzat Premiul Academiei. La 15 iunie 1883, Eminescu a (fost) innebunit si, pana la ultima suflare pe care si-a dat-o in sanatoriul dr Sutu de pe strada Plantelor din Bucuresti, a oscilat, tragic, intre perioade de aparenta…

- Prima sarcina este speciala pentru orice femeie, insa la fel este si cand urmeaza sa ai cel de-al doilea copil. Clipele frumoasa nu vor disparea, insa fizicul si psihicul tau vor trai atat unele momente irepetabile, cat si niste senzatii pe care le-ai mai intalnit si la prima sarcina. De exemplu, este…