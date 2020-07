Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, 14 pompieri militari și forțe ale poliției au reluat cautarile fetiței disparute. Trupul acesteia a fost gasit dupa-amiaza, in zona barajului, la o distanța de aproximativ 2 km fața de locul in care a disparut. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Zeci de pompieri, polițiști și scafandri sunt in alerta in județul Hunedoara, dupa ce o fetița de 6 ani a disparut, joi, intr-un canal de deviație a apei din dreptul localitații Bretea Romana. Salvatorii au inceput cautarile joi dupa-amiaza, iar astazi au reluat acțiunea. Potrivit Mediafax, fetița a…

- Fetița de 4 ani din Sibiu a cazut in apa raului Cibin in data de 23 iunie, in apropiere de strada Orzului, in timp ce se juca cu alti copii. Zeci de salvatori au pornit in cautarea ei. Dupa opt zile, trupul fetitei de 4 ani a fost gasit la aproximativ 26 km de locul in care a cazut in apa, in apropiere…

- Pompierii s-au deplasat la fata locului cu doua barci pneumatice pentru a cerceta zona, iar ulterior persoana a fost vazuta pe o insula din albia raului si s-a intervenit pentru a se ajunge la aceasta. Acestia au constatat ca este vorba despre o femeie, in varsta de aproximativ 44 de ani, intinsa…

- Pompierii din Aiud cauta vineri dimineața, o persoana care se prespune ca a disparut in apele raului Mureș, pe raza localitații Gambaș. știre in curs de actualizare. Citește Persoana disparuta in apele raului Mureș, pe raza localitații Gambaș. Pompierii au inceput cautarile in Alba24 .