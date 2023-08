Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Olt au deschis dosar penal si fac cercetari pentru lovire sau alte violente si distruge pe numele unui barbat de 54 de ani din municipiul resedinta care i-ar fi atacat pe membrii corpului de control al Agentiei Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), care verificau activitatea…

- Un scandal a avut loc in sediul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Olt dupa ce doi reprezentanti ai Corpului de Control al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au fost agresati de sotul femeii care conduce Comisariatul. Politistii continua cercetarile…

- Politistii din Olt fac cercetari pentru lovire sau alte violente si distrugere pe numele unui barbat de 54 de ani din Slatina care i-ar fi atacat pe membrii corpului de control al Agentiei Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), care verificau activitatea comisariatului județean.

- Un muncitor in varsta de 25 ani s-a electrocutat in timp ce se afla la lucru. Barbatul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spitalul din Slatina, ulterior fiind transferat la București.

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului ANPC , Paul Anghel a postat pe pagina sa de Facebook un video in care afost surprinsa agresiunea fizica si verbala asupra unui comisar ANPC in timpul unui control la un operator economic. "Am intrat in posesia inregistrarii…

- Așa afirma președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu. Instituția a dispus un control privind aceste dispozitive, avand in vedere ca ele nu sunt acreditate și nici nu raspund vreunei exigențe de calibrare. Președintele ANPC a mai precizat ca firmele care…

- ”Refuzul de cursa și negocierea tarifului au fost ținta ultimei acțiuni comune de verificare a respectarii legii taximetriei din data de 15.06.2023. Acțiunea s-a desfașurat simultan in mai multe zone ale Bucureștiului, cu predilecție in zona marilor spitale. Polițiștii locali ai D.G.P.L.C.M.B. au acționat…

- O femeie in varsta de de 62 de ani si un barbat, de 65 de ani, pasageri pe locurile din spate ale unui autoturism, au murit in urma unui accident care s-a produs luni seara in municipiul Giurgiu. Accidentul soldat cu doua victime s-a produs dupa ce autoturismul a parasit carosabilul și s-a rasturnat.…