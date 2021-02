Premierul Florin Cițu a anunțat vineri ca a decis sa trimita corpul de control pentru a investiga modul de acordare a finanțarilor pentru Masura 3 de granturi pentru IMM-uri, dupa o discuție cu ministrul Economiei Claudiu Nasui. ”Vreau sa ma asigur ca acești bani ajung la firmele care au cea mai mare nevoie, in funcție […] The post Corpul de control al premierului verifica granturile pentru IMM-uri. Nasui: Jumatate din finanțarile din Masura 3, acordate pentru imobile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .