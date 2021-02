Corpul de Control al premierului era deja la Apele Române ​Premierul Florin Cîțu a anunțat miercuri ca a cerut Corpului de Control sa investigheze situația de la Apele Române, dupa ancheta jurnaliștilor de la Recorder. Însa, Corpul de Control al prim-ministrului era deja în control la Apele Române, înca din decembrie 2020, fiind vizate, printre altele, și modul în care se fac angajari. De altfel, acest control în desfașurare era anunțat la sfârșitul lui decembrie inclusiv pe site-ul Corpului de control al prim-ministrului.



Potrivit informațiilor de pe site, controlul de la Apele Române…

Sursa articol: hotnews.ro

