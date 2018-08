Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex suplimenteaza numarul de angajati cu 354 de persoane anul acesta, iar in 2019 ar putea face alte 947 de angajari, a declarat, miercuri, Ion Radoi, presedintele Unitatii Sindicatului Liber Metrou (USLM), citand un document de la Metrorex. "Putem spune ca am pus in miscare, pentru ca…

- Corpul de control al premierului si cel al ministrului Transporturilor verifica modul in care au fost derulate contractele pentru realizarea metroului Drumul Taberei - Eroilor, precum si circumstantele in care Metrorex a ajuns sa datoreze constructorilor 188 de milioane de lei, potrivit unui comunicat…

- Premierul Viorica Dancila a trimis Corpul de control la Metrorex, pentru a verifica modul în care s-au cheltuiti banii pentru constructia magistralei de metrou Drumul Taberei- Eroilor. Informatia apare într-un comunicat al companiei de stat.

- Corpul de Control al Ministrului Transporturilor (MT) analizeaza circumstantele care au pus in sarcina Metrorex despagubirea de 188 de milioane de lei atribuita constructorilor Magistralei 5 Drumul Taberei - Eroilor, arata un comunicat transmis miercuri de administratorul Metroului bucurestean. „In…

- Corpul de Control al premierului verifica modul in care s-au derulat contractele pentru magistrala 5 Drumul Taberei – Eroilor, in timp ce Corpul de Control al ministrului Transporturilor analizeaza situatia despagubirilor de 188 milioane de lei acordate de Metrorex catre constructori, anunta compania.

- Corpul de Control al Ministrului Transporturilor (MT) analizeaza circumstantele care au pus in sarcina Metrorex despagubirea de 188 de milioane de lei atribuita constructorilor Magistralei 5 Drumul Taberei - Eroilor, arata un comunicat transmis miercuri de administratorul Metroului bucurestean.

- "Circulatia trenurilor de metrou cu calatori se desfasoara in conditii de siguranta. Societatea respecta reglementarile si normele in vigoare. Atat Metrorex, cat si institutiile cu atributii in controlul activitatilor privind siguranta circulatiei, verifica in permanenta respectarea procedurilor,…

- Aproximativ o suta de sindicalisti Metrorex picheteaza, marti, sediul Ministerului Transporturilor, nemultumiti de ”politica de management” si lipsa investitiilor. Sindicalistii reclama ”probleme din ce in ce mai mari” care pun in pericol siguranta pasagerilor.Metrorex a anuntat ca principala…