Stiri pe aceeasi tema

- In perioada urmatoare, Corpul de control al Ministerului Sanatații va demara mai multe controale atat in cadrul direcțiilor de sanatate publica (DSP), cat și la nivelul spitalelor, a informat Ministerul Sanatații.Conform unui comunicat de presa, masura are rolul de "a verifica modul in care se respecta…

- Corpul de control al Ministerului Sanatatii va face, in perioada urmatoare, mai multe verificari la directiile de sanatate publica si la spitale pentru a evalua modul in care sunt respectate drepturile pacientilor la asigurarea tratamentului si serviciilor medicale, activitatea Serviciului Prevenire…

- Situația devine ingrijoratoare la Spitalul Clinic de Urgența Sf. Apostol Andrei, din Galați, dupa ce alte 10 cadre medicale au aflat, in ultimele 24 de ore, ca sunt infectate cu noul coronavirus. Numarul total se apropie de 100. Potrivit reprezentantilor Prefecturii Galati, in total, in interiorul unitatii…

- Situația devine ingrijoratoare la Spitalul Clinic de Urgența Sf. Apostol Andrei, din Galați, dupa ce alte 10 cadre medicale au aflat, in ultimele 24 de ore, ca sunt infectate cu noul coronavirus. Numarul total se apropie de 100. Potrivit reprezentantilor Prefecturii Galati, in total, in interiorul unitatii…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca va trimite Corpul de Control la spitalele din Campeni, judetul Alba, dupa ce a primit mai multe sesizari privind activitatea din cele doua unitati medicale. Administratia locala reclama ca la unul dintre spitale a fost pus manager un fost chelner."Nu a…

- Dorin Ionescu, directorul medical al Spitalului Universitar de Urgența din București, a fost demis din funcție, dupa verificarile efectuate de Corpul de Control al Ministerului Sanatații.In locul lui Dorin Ionescu va veni medicul Corina Pop, șefa secției de Medicina Interna, potrivit Digi24. Ministrul…