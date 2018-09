Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii reacționeaza in scandalul dezvaluirilor lui Darius Valcov despre afecțiunile psihice de care a suferit Sandu Matei, unul dintre cei mai cunoscuti protestatari din Piata Victoriei. Ministerul condus de Lia Olguta Vasilescu efectueaza verificari, potrivit unui raspuns furnizat site-ului…

- Documentul publicat de Darius Valcov despre protestatarul Sandu Matei este, in fapt o decizie privind dreptul la pensia de invaliditate. Decizia, semnata de un medic primar expert in asigurari sociale, este un act administrativ in baza caruia se stabileste dreptul la pensia de invaliditate. Potrivit…

- Probleme in coaliție de guvernare. Europarlamentarul ALDE Renate Weber a cerut demisia lui Darius Valcov din funcția de consilier al premierului, dupa ce acesta a postat un document medical al unui protestatar. Mai mult, Valcov a glumit pe seama afecțiunii psihice de care protestatarul sufera, potrivit…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a publicat pe pagina sa de socializare fișa medicala a unui protestatar. Divulgarea informațiilor medicale, fara consimțamantul pacientului, este pedepsita prin lege. Darius Valcov a publicat fișa medicala a unui protestatar pe Facebook. Postarea…

- Sandu Matei, protestatarul a carui fisa medicala a fost publicata pe Facebook de Darius Valcov, reactioneaza dur la gestul consilierului premierului si anunta ca il va actiona pe acesta in instanta.Vezi si: Darius Valcov publica un nou document exploziv: Un lider al miscarii #rezist, diagnostic…

- Corpul de control al premierului ar trebui sa efectueze, in cazul soferului masinii cu numere preferentiale, o ancheta la institutiile implicate, iar ministrul de Interne, Carmen Dan, "trebuie sa raspunda legal si politic daca si-a folosit abuziv functia publica pentru a proteja partidul", afirma deputatul…

- La scurta vreme dupa ce s-a aflat despre surparea galeriei din Mina Lupeni, ministrul Energiei a cerut sa se faca verificari. Astfel ca a trimis Corpul de Control la respectiva exploatare. Acum se asteapta concluziile investigatiilor menite sa scoata la lumina conditiile in care s-a produs accidentul…

- Corpul de control al prefecturii Gorj a functionat in ultimele saptamani doar cu un singur membru. Este vorba chiar de seful organismului respectiv. Acesta a preluat atributiile compartimentului juridic, in lipsa sefului care s-a aflat in concediu medical. Recent, s-a ...