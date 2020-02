Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a transmis o nota catre Inspectoratele Scolare Judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti cu masurile obligatorii pe care unitatile de invatamant trebuie sa le aplice pentru prevenirea imbolnavirilor in colectivitatile de prescolari si elevi in contextul…

- ​​​​​Un numar de 35 de sibieni sunt bolnavi de gripa, dintre acestia 20 fiind copii, iar doi sibieni au decedat din cauza bolii de la inceputul iernii, a anuntat, luni, Directia de Sanatate Publica (DSP) Sibiu. "La nivelul judetului Sibiu, situatia cazurilor cu suspiciune de gripa este comparativa cu…

- Inspectorii Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti au decis, marti, inchiderea Scolii nr. 133 pentru 72 de ore, potrivit unei informari a Ministerului Sanatatii. "Urmare a primelor verificari, inspectorii DSPMB au luat ca prima masura inchiderea operativa a unitatii de invatamant pe…

- Corpul de Control al Ministerului Sanatatii a fost retrimis la Spitalul de Urgenta Floreasca, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru. "Noi am retrimis Corpul de Control la Spitalul Floreasca, avand in vedere si niste zone gri din raportul…

- Ministerul Sanatatii a primit raportul cercetarii administrative efectuate de conducerea Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti, ca urmare a tragicului eveniment din data de 22.12.2019, cand o pacienta a suferit arsuri pe 30% din suprafata corporala si care pe 29.12.2019 a si decedat. In urma analizei…

- A fost o dezorganizare evidenta. O sa trimit Corpul de Control la Valcea. Nu mai doresc sa intalnesc, sa se repete, asemenea situatii jenante, cu risc major sa se piarda o viata. Si daca salvezi viata unui copil sau a unui roman imi asum orice risc pentru a lua masuri coercitive pentru cei care nu si-au…

- Pentru asigurarea asistentei medicale de urgenta in zilele de 01 - 02 ianuarie 2020, cu ocazia sarbatorii Anului Nou , va facem cunoscute Spitalele de Urgenta - adulti si copii - care vor asigura asistenta medicala de urgenta: - Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Floreasca - tel: 021/599.23.00; -…

- In plina iarna, oamenii cauta disperați din farmacie in farmacie vaccinul gripal. Și in cabinetele medicilor de familie au mai ramas doar puțin peste 200 de mii de doze. Ministerul Sanatatii analizeaza daca va suplimenta numarul dozelor. Peste 85 de mii de oameni care au trecut pragul cabinetelor medicilor…