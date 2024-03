Stiri pe aceeasi tema

- In școlile cu un numar ridicat de cazuri de violența inregistrate se va acorda sprijin de urgența pentru planificarea și desfașurarea unor masuri de prevenire și combatere a cazurilor de violența. Școlile identificate și masurile luate vor fi raportate la Ministerul Educației pana in 31 martie. Referitor…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a trimis marți dimineața Corpul de Control la școala „Nicolae Titulescu”, unde un copil ar fi fost violat de colegi, dar și la Inspectoratul Școlar. Deca a precizat ca, din primele informații pe care le are, a reieșit ca entitați care trebuiau informate despre acest…

- Indignare in randul parinților de la Școala "Nicolae Titulescu" din București, dupa ce un caz șocant a fost adus in atenție de Antena 3 CNN. Un elev in varsta de opt ani ar fi fost victima a doua violuri in toaleta școlii, starnind o reacție vehementa din