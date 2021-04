Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de alimente si bauturi din Marea Britanie catre Uniunea Europeana au scazut cu 75,5% in ianuarie, a anuntat luni Federatia industriei alimentare si a bauturilor din Regatul Unit, in special din cauza barierelor post-Brexit, transmite Reuters. Grupul de lobby a precizat ca cea mai…

- Marea Britanie nu a blocat exporturile de vaccinuri pentru Covid-19 a afirmat, marti, un purtator de cuvant al guvernului de la Londra, transmite Reuters. Citește și: Marcel Ciolacu profețește: momentul in care va pica Guvernul Cițu ”Guvernul britanic nu a blocat exportul niciunui vaccin…

- Scolile din Anglia vor fi redeschise pe 8 martie, iar persoanele care provin din doua familii diferite si grupurile alcatuite din cel mult sase persoane vor putea sa se intalneasca din nou in aer liber incepand din 29 martie, pe masura ce restrictiile anti-COVID-19 sunt relaxate in aceasta unitate…

- Toate particulele SARS-CoV-2 existente in acest moment in intreaga lume ar putea incapea cu ușurința intr-o singura doza de suc, potrivit calculelor unui matematician britanic. Asta subliniaza ce efecte devastatoare poate avea o particula minuscula devenita virala, scrie Reuters . Kit Yates, un expert…

- Printul Charles, mostenitorul tronului Marii Britanii, si sotia sa, Camilla, au primit prima doza a vaccinului impotriva COVID-19, a anuntat miercuri biroul de presa de la Clarence House, potrivit Reuters, citata de AGERPRES. Charles, in varsta de 72 de ani, ii urmeaza mamei sale, regina Elisabeta…

- Vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de Universitatea Oxford si de compania AstraZeneca are eficacitate similara impotriva noii tulpini COVID depistata in Marea Britanie ca si impotriva variantelor aflate anterior in circulatie, a anuntat vineri universitatea britanica, transmite Reuters, citata de…

- Reprezentanții AstraZeneca nu se vor prezenta la intalnirea cu oficiali UE programata azi, a declarat pentru Reuters un oficial UE, care a adaugat ca Uniunea continua sa preseze compania pentru a da explicații privind anunțul de reducere a numarului de doze in primul trimestru, scrie hotnews . Uniunea…

- Partidul National Scotian (SNP) a prezentat, sambata, un program pentru organizarea unui nou referendum referitor la independenta fata de Marea Britanie, chiar in perioada in care tara se confrunta cu impactul pandemiei de Covid-19 si al Brexitului, transmite Reuters. Premierul Boris Johnson, al carui…