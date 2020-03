Stiri pe aceeasi tema

- Datele Bitdefender arata ca numarul atacurilor informatice periculoase legate de COVID-19 a crescut cu 475% în martie fața de luna precedenta și e așteptat sa urce de pâna la cinci ori pâna la finalul lunii martie comparativ cu februarie. Cele mai multe raportari de atacuri informatice…

- Industria turismului este una dintre cele mai afectate de epidemia de coronavirus, arata un raport al expertilor Agentiei Globale de Turism Online - eSky. Conform unui comunicat de presa remis joi Ziare.com, pana la sfarsitul lunii ianuarie, cand s-au inmultit rapid cazurile de coronavirus,…

- Guvernele Braziliei si Statelor Unite au semnat duminica un acord de dezvoltare a proiectelor de aparare ce poate oferi tarii sud-americane acces la finantare, informeaza Reuters. Acordul permite parteneriate in dezvoltarea tehnologiei de aparare de catre companii private, care pot folosi finantare…

- Hranirea a 10 miliarde de oameni pe Pamant nu este doar posibila, ci poate fi realizata in mod sustenabil, sustine o echipa internationala de cercetatori de la Universitatea din Chicago (UChicago), Statele Unite, si Institutului de Cercetari asupra Impactului Climei din Potsdam (PIK), Germania, citata…

- Companiile aeriene globale vor pierde vanzari de 113 miliarde de dolari, adica 19% din cifra de afaceri, in situația in care noul coronavirus continua sa se raspandeasca, potrivit International Air Transport Association.In urma cu doar doua saptamani, IATA se aștepta la pierderi de 30 de miliarde…

- Studiul realizat de Institutul de Politici Tehnologice (TPI) incearca sa cuantifice valoarea confidențialitații și a datelor online. Acesta a evaluat cat valoreaza intimitatea in șase țari, analizand obiceiurile oamenilor din Statele Unite, Germania, Mexic, Brazilia, Columbia și Argentina. Studiul…

- Contre la nivel inalt intre Statele Unite ale Americii si Germania privind liniile strategice ale politicii occidentale in materie de securitate. Declaratiile au fost facute la Munchen. Presedintele Frantei a promovat, intre altele, o oferta de dialog pentru Moscova.

- In timp ce Romania imprumuta la foc automat miliarde de lei de la banci și politicienii se cearta ca nu sunt bani la buget, in Germania guvernanții se cearta ce sa faca cu banii in plus pe care ii au.Coalitia guvernamentala condusa de cancelarul german Angela Merkel are neintelegeri pe tema…