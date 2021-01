Stiri pe aceeasi tema

- Statul elvețian acuza gigantul Credit Suisse de spalare de bani pentru o rețea de traficanți de droguri din Bulgaria. Banca rezpinge acuzațiile Grupul bancar elvetian Credit Suisse si unul dintre fostii sai directori au fost pusi sub acuzare de procurorii elvetieni pentru esecul de a preveni spalarea…

- Parchetul national financiar a cerut marti patru ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, împotriva fostului presedinte al țarii Nicolas Sarkozy, judecat pentru coruptie si trafic de influenta, un proces fara precedent în Franta, scrie AFP.Procuratura a cerut aceleasi…

- Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa in legatura cu imprejurarile in care a izbucnit incendiul de la Sectia ATI din incinta Spitalului Judetean Piatra Neamt, soldat cu zece morti, ancheta fiind preluata de Parchetul General. Initial, dosarul…

- Fostul deputat PSD Ioan Munteanu a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 6 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si spalare de bani, intr-un dosar in care este acuzat de procurorii DNA Ploiesti ca a cerut 400.000 de euro de la un om de afaceri pentru a interveni la conducerea…

- Dosarul Vectra este unul dintre cele mai mari cauze instrumentate de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Constanta din punctul de vedere al partilor civile aproximativ 200 de persoane .Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au decis, in luna iulie 2020, punerea in libertate…

- Presedintele Samsung Electronics, Lee Kun-hee, cel care a transformat compania sud-coreeana intr-un gigant mondial al telecomunicatiilor, a incetat din viata, duminica, la varsta de 78 de ani, informeaza Agerpres.Cunoscut pentru modul sau de viata solitar, Lee se afla la pat, dupa ce a suferit un atac…