- Una dintre marile provocari ale pandemie pe care o traversam de aproape doi ani este adaptarea la un stil de viața cu alte reguli sociale decat eram obișnuiți: masca de protecție a devenit deja parte din vestimentație, expresia ”distanțare sociala” a intrat in reflexul limbajului uzual, iar jobul, in…

- „Companiile din Romania au inregistrat 309.000 de noi locuri de munca in primele zece luni ale anului, cu aproape 10.000 mai multe decat tot anul trecut. Deci locuri de munca exista in Romania, iar acest rezultat se datoreaza in mare parte si masurilor luate de la inceputul pandemiei, pentru sustinerea…

- Companiile din Romania au inregistrat 309.000 de noi locuri de munca in primele zece luni ale anului, cu aproape 10.000 mai multe decat in tot anul trecut, a scris, miercuri, pe Facebook , ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, informeaza AGERPRES . „Deci locuri de munca…

- „Deci locuri de munca exista in Romania, iar acest rezultat se datoreaza in mare parte si masurilor luate de la inceputul pandemiei, pentru sustinerea pietei muncii. In toata perioada crizei sanitare au fost alocati 7,72 miliarde lei pentru a ajuta companiile si in acest fel am protejat 1,4 milioane…

- In primele zece luni, companiile din Romania au creat aproape 310.000 noi locuri de munca, cu aporximativ 10.000 mai multe fața de anul trecut, anunța Raluca Turcan, ministrul Muncii. Marea provocare constituie, insa, asigurarea forței de munca, motiv pentru care Guvernuel vrea sa majoreze, anul viitor,…

- Angajații din Romania s-au saturat de munca de acasa și doresc sa revina la birou. STUDIU Angajații din Romania s-au saturat de munca de acasa și doresc sa revina la birou. STUDIU Angajații din Romania care au fost nevoiți sa lucreze preponderent de acasa, in ultimele 18 luni, din cauza pandemieie de…

- Endava, compania de software britanica care are peste 8000 de angajați in intreaga lume și peste 3000 in Romania, anunța ca va trece definitiv la sistemul de lucru hibrid. Compania a optat pentru acest model, nu doar ca raspuns la contextul sanitar actual, ci mai ales deoarece angajații sai au spus…

- Optiunea muncii de acasa devine un element hotarator in alegerea urmatoarei destinatii de cariera pentru trei sferturi dintre salariatii romani, conform studiului EY Romania 'Munca in noile conditii'. Potrivit sursei citate, aceste rezultate vin sa le intregeasca pe cele reliefate de studiul…