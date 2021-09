„Corp sexualizat”: statuia care pune pe jar Italia

Stiri pe aceeasi tema

- O deputata susține ca statuia este o ofensa adusa femeilor și istoriei.Asta deși a fost realizata drept un omagiu adus poeziei "Culegatoarea din Sapri", scrisa de un cunoscut scriitor italian, Luigi Mercantini, in 1857.Primarul orasului și-a susținut punctul de vedere pe Facebook, unde a scris ca statuia…

- Clipe de groaza pentru o romanca care avea grija de o batrana in Italia! Femeia s-a trezit in mijlocul nopții din cauza țipetelor acesteia, iar din graba de a stinge flacarile care ieșeau dintr-o patura electrica care s-a aprins, infirmiera a aruncat cu apa, ștecherul fiind in priza. Din nefericirea…

- Bustul de bronz dezvaluie o fața „anonima” ascunsa sub gluga: entuziaștii maghiari ai bitcoinului au dezvaluit joi o statuie la Budapesta, ca un tribut pentru Satoshi Nakamoto, pseudonimul din spatele misteriosului inventator al criptomonedei, scrie AFP.Sculptura a fost dezvaluita într-un…

- Autoritatile mexicane au confirmat luni ca o statuie a navigatorului si exploratorului italian Cristofor Columb din Ciudad de Mexico va fi inlocuita cu cea a unei femei indigene, cu cateva zile inainte de cea de-a 200-a aniversare a independentei tarii fata de Coroana spaniola, informeaza AFP.…

- Temperaturile extreme fac prapad in mai multe zone din Europa, insa Italia este in prezent una dintre cele grav afectate de catre incendiile de vegetație care s-au intins mai repede decat se așteptau autoritațile, astfel munca pompierilor a devenit instant o lupta contracronometru. Focul devastator…