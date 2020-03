Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, le-a transmis parintilor care nu au cu cine sa lase copiii, dupa inchiderea scolilor, sa se organizeze, mai multe familii, astfel incat sa stea, pe rand, cu acestia acasa. Ea spune ca nu recomanda concediul de odihna sau cel medical, in aceasta situatie. Ministrul…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, recomanda flexibilizarea programului programului de lucru pentru parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii acasa, in contextul inchiderii scolilor.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, anunta ca va analiza in perioada urmatoare de ce se intampla ca biletele de tratament si odihna pentru pensionari sa nu fie folosite si in ce masura acest lucru se datoreaza unui management defectuos sau procedurilor legale. "Am mai multe subiecte…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a venit cu precizari legate de liftiera de la minister, aratand ca, odata expirat contractul cu firma la care aceasta era salariata, nu a mai dorit prelungirea lui, deoarece ''nu este necesar ca cineva sa fie angajat pentru a apasa pe buton''.…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, s-a declarat surprinsa de atitudinea comunitatii fata de cei doi lucratori srilankezi din comuna Ditrau si a anuntat ca a cerut informatii Inspectoratului Teritorial de Munca in legatura cu formele legale pe care acestia le au. "Sunt doi oameni care au venit sa munceasca,…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat, miercuri, ca Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) este o institutie pasiva, in care oamenii nu au incredere, si a subliniat ca aceasta trebuie sa devina ''mai supla''. "Atata vreme cat AJOFM/ANOFM, institutia…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, a postat pe pagina sa de socializare Facebook, in urma cu putin timp, urmatorul mesaj:"Cheia schimbarilor pe care le fac in administratie cu scopul asumat de a schimba lucrurile in bine: intru in dialog cu cei pentru care lucram, cu beneficiarii…

- "Discutiile pe care le-am avut cu pensionarii, respectiv cu angajatii Caselor Judetene de Pensii, mi-au aratat ca toate aceste platforme, toate aceste softuri, si in ceea ce priveste Casa de Pensii, si in ceea ce priveste ANOFM, si in ceea ce priveste Revisal, toate au vulnerabilitati. Cred ca trebuie…