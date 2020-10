Stiri pe aceeasi tema

- Repercusiunile disproportionate ale pandemiei de coronavirus asupra persoanelor de culoare si minoritatilor ce traiesc in Marea Britanie sunt rezultatul "deceniilor de discriminare", denunta marti un raport care deplange de asemenea inactiunea guvernului de a le proteja, relateaza France Presse.Impactul…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson va emite un ordin prin care, incepand de luni, pub-urile si restaurantele vor fi inchise in mare parte din nordul Angliei, inclusiv in Manchester si Liverpool, in incercarea de a opri raspandirea focarelor de COVID-19, conform informatiilor aparute in editia…

- Speranta de viata a persoanelor nomade din Europa de Vest este cu zece ani mai mica decat a populatiei generale, indica o ancheta la nivel european, care scoate la lumina saracia si inegalitatile frapante de care sufera aceste minoritati din tarile bogate ale blocului comunitar, transmite miercuri…

- Britanicii care nu vor respecta masurile de autoizolare in cazul contaminarii cu noul coronavirus vor fi pedepsiti cu o amenda de pana la 10.000 de lire sterline (11.000 de euro), a anuntat sambata guvernul in cursul unei prezentari a noilor reguli vizand reducerea numarului de cazuri pozitive, noteaza…

- Sase noi decese au fost de asemenea inregistrate. Cifrele de vineri arata o raspandire a coronavirusului accelerata in toate partile Angliei. Un studiu sugereaza ca noile cazuri se dubleaza in fiecare saptamana. De luni vor fi interzise adunarile publice cu scopuld e a reduce numarul…

- Marea Britanie a raportat 3.539 de noi cazuri de Covid-19, potrivit datelor publicate de Guvern vineri, fata de 2.919 cu o zi inainte, scrie Reuters.Sase noi decese au fost de asemenea inregistrate, scrie news.ro. Citește și: Marturia cutremuratoare a soției lui Emi Pian: ‘Totul a fost…

- Potrivit unui raport al Uniunii Europene, Romania are cea mai mare rata de decese cauzate de noul coronavirus din Europa. Raportul publicat de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), care analizeaza situația din UE și Marea Britanie, a demonstrat ca Romania este pe primul loc in…

- Marea Britanie a reimpus joi carantina pentru cei care vin din Franta si Regatul Tarilor de Jos din cauza cresterii numarului de cazuri de Covid-19 in aceste doua tari. Și alte state din Europa sunt pe lista roșie a Angliei