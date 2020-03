Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Patronala Concordia, care aduce sub umbrela sa cele mai afectate sectoare in clipa de fata, cum sunt transporturile, retailul sau turismul, si Consiliul Investitorilor Straini propun Guvernului un set de peste 100 de masuri urgente care sa ajute mediul de afaceri sa depaseasca acest…

- Virgil Popescu susține ca i-au ieșit negative teste le la coronavirus și ca muncește la o serie de masuri, pe care le va propune in scurt timp, de sprijin pentru mediul de afaceri.Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, se documenteaza pentru a propune in scurt timp masuri…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, se documenteaza pentru a propune in scurt timp masuri pentru a veni in sprijinul mediului de afaceri, potrivit unei postari pe pagina sa de Facebook. "Facand treaba! Ma documentez pentru a propune in cel mai scurt timp masuri pe care…

- Impactul epidemiei cu noul virus COVID-19 se poate dovedi dezastruos pentru intreaga economie, la nivel mondial. In Romania, unde aportul din mediul privat este esential, instabilitatea economica reprezinta in continuare o amenintare, iar acum mai mult ca oricand. Aceasta petitie este o initiativa a…

- Presedintele Klaus Iohannis are, marti, o intalnire de lucru cu premierul interimar, Ludovic Orban, la care vor participa si ministrii Apararii si Economiei. Potrivit unui anunt al Guvernului, intalnirea va avea loc la ora 12.30, la Palatul Cotroceni. Intalnirea de lucru face parte…

- La mai puțin de doua saptamani de la instalarea infuncția de director general la Societatea Uzina Mecanica Cugir, liberalul Cristian Iulian Simu (51 de ani) a fost ridicat de mai marii PNL in funcția de secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Decizia de numire aparuta…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I numarul 1, a fost publicata decizia numarul 1 privind aplicarea mobilitatii pentru Codrin Dumitru Munteanu, din functia de secretar general al Ministerului Aparirii Nationale, in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al…

- Dupa cum se stie, primarul Ioan Popa povestea ca a reusit sa obtina din partea lui Ludovic Orban, inca dinainte de a fi desemnat premier, ca se va realiza acest transfer, pe care social-democratii n-au reusit sa-l faca. „Eu va garantez ca guvernarea de dreapta va face acest transfer“, sublinia,…