Statele Unite ale Americii intentioneaza sa trimita cel putin 20 de milioane de doze suplimentare de vaccin anti-COVID-19 unor tari terte, pana la finele lunii iunie, a anuntat luni administratia presedintelui Joe Biden, transmit AFP si Reuters. Este vorba, in premiera, de vaccinuri care au fost aprobate si pentru administrare in SUA. "Astazi, anunt ca vom imparti cu restul lumii cel putin 20 de milioane de doze (de vaccin) Moderna, Pfizer si Johnson&Johnson", a anuntat intr-o alocutiune liderul de la Casa Alba. Numarul total al dozelor trimise de SUA in strainatate se va ridica la 80 de milioane,…